Izraeli i bën thirrje Hamasit të kthejë trupat e pengjeve të mbetura

Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar nga Hamasi të respektojë marrëveshjen e armëpushimit dhe të kthejë trupat e 18 pengjeve të vrarë që ndodhen ende në Gaza.
Deklarata u bë pas konfirmimit se trupi i 75-vjeçarit Eliyahu Margalit, i kthyer nga Hamasi gjatë natës, është identifikuar nga autoritetet izraelite. Familja e tij është njoftuar dhe trupi është gati për t’u varrosur.
Në reagimin e zyrës së kryeministrit thuhet se Izraeli nuk do të bëjë kompromis dhe do të vazhdojë përpjekjet derisa të kthehen të gjithë pengjet e vrarë.
Sipas mediave izraelite, qeveria është “e vendosur dhe e angazhuar” për të rikthyer trupat dhe ka kërkuar që Hamasi të përmbushë detyrimet ndaj ndërmjetësve ndërkombëtarë.
Margalit ishte vrarë në Kibbutz Nir Oz gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, sipas njoftimit të ushtrisë izraelite. /mesazhi