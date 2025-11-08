Izraeli identifikon trupin e pengut të fundit nga Gaza

Analistët izraelitë të mjekësisë ligjore kanë identifikuar trupin e Lior Rudaeff, i cili, sipas ushtrisë izraelite, u vra gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 në kibucin Nir Yitzhak, në jug të Izraelit.
Rudaeff, 61 vjeç, ishte mjek vullnetar dhe shofer ambulance, me origjinë nga Argjentina, që ishte zhvendosur në Izrael që në moshë të re. Ai shërbente si rezervist me gradën rreshter major në ushtrinë izraelite.
Sipas ushtrisë izraelite, Hamasi dorëzoi trupin e tij Kryqit të Kuq të premten në mbrëmje, dhe më pas ai u transferua në duart e ushtrisë izraelite në Gazën e pushtuar. /mesazhi