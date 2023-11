Izraeli intensifikon sulmet në Gaza, ndërpritet shërbimi i komunikimit dhe internetit

Derisa janë intensifikuar sulmet ajrore të Izraelit në Rripin e Gazës nën bllokadë, njoftohet se janë ndërprerë shërbimet e komunikimit dhe internetit në rajon, transmeton Anadolu.

Kompania e Telekomunikacionit të Palestinës dha një deklaratë lidhur me këtë çështje. Në deklaratë thuhet se “Izraeli ka ndërprerë linjat e komunikimit dhe se për këtë arsye në Gaza janë ndërprerë plotësisht të gjitha shërbimet e komunikimit dhe internetit”.

– Deklaratë nga “NetBlocks”

Kompania globale për monitorimin e internetit që mbledh të dhënat për të drejtat dixhitale, sigurinë kibernetike dhe menaxhimin e internetit “NetBlocks” njoftoi se në Rripin e Gazës është ndërprerë komunikimi dhe interneti.

Në një postim nga platforma e medias sociale X e kompanisë thuhet: “Të dhënat e drejtpërdrejta të rrjetit tregojnë se ka rënie të re në lidhjen në Rripin e Gazës dhe se ‘Paltel’ i cili është operatori i fundit që ofron shërbim në rajon është prekur nga kjo në masë të madhe. Kjo do të jetë ndërprerja e tretë e telekomunikacionit në rajon që nga fillimi i konfliktit”.

BREAKING: Israel is intensely bombing Gaza right now, cutting off telecommunications again.

They’re dropping bombs on 2.2 million caged Palestinians, in a total blackout.

Israel is not “defending itself”. It’s committing genocide. pic.twitter.com/K80FpAsEsB

— sarah (@sahouraxo) November 5, 2023