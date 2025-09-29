Izraeli ka kryer mbi 140 sulme ajrore në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit

Ushtria izraelite ka kryer më shumë se 140 sulme ajrore në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite, e cila nisi ofensivë tokësore për të pushtuar qytetin e Gazës, vazhdon bombardimet ajrore në enklavë. Sulmet tokësore dhe ajrore po intensifikohen në Rripin e Gazës, ku palestinezët që refuzojnë të largohen nga toka e tyre pavarësisht urisë dhe masakrave kanë kërkuar strehim.
Ushtria izraelite po i detyron palestinezët, të cilët mbeten në Gaza pavarësisht urisë dhe sulmeve, të ikin në jug përmes masakrave. Qyteti i Gazës po bombardohet nga sulme ajrore dhe tokësore. Pavarësisht këtyre sulmeve, qindra mijëra palestinezë vazhdojnë të mbijetojnë në Gaza.
Sulmet izraelite vazhdojnë në pjesët qendrore dhe jugore të enklavës si dhe në qytetin e Gazës. Në një deklaratë me shkrim ushtria izraelite tha se ka kryer mbi 140 sulme ajrore në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit.
Të paktën 66.005 palestinezë janë vrarë dhe 168.162 janë plagosur në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.