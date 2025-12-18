Izraeli ka një “pakt sekret” me Emiratet për të rrëzuar Arabinë Saudite!?

Izraeli qëndron pas një pakti sekret me Emiratet e Bashkuara Arabe për të shkatërruar rolin e Arabisë Saudite si fuqia rajonale e Gjirit!? Ky pretendim i habitshëm është vetëm një nga një seri deklaratash sensacionale të bëra nga një informator i lartë i familjes mbretërore arabe për Middle East Monitor.
“Nuk ka më rregulla – nuk ka më pasoja. Uniteti i Gjirit është një mit dhe të gjitha ato imazhe mediatike të mirëmbajtura me kujdes që shihni të princave të kurorës dhe emirëve që qëndrojnë së bashku në harmoni janë një grumbull mbeturinash”, pohoi zyrtari arab, i cili e fsheh identitetin e tij nga frika e hakmarrjes. “Prapa skenave ka rivalitet të hidhur dhe shumë goditje pas shpine” Ai shtoi se njihet gjerësisht se Izraeli po i përgatit Emiratet e Bashkuara Arabe për të rrëzuar Arabinë Saudite si burimin kryesor të pushtetit në rajon. “Pasi Emiratet e Bashkuara Arabe nënshkroi Marrëveshjet e Abrahamit me Bahreinin në vitin 2020, Kuvajti filloi ta zhvendosë besnikërinë e tij nga Arabia Saudite në Abu Dhabi. Sauditët kanë qenë shumë të ngadaltë në mbështetjen e Izraelit dhe nënshkrimin e Marrëveshjeve të Abrahamit, kështu që izraelitët tani janë të etur të ndryshojnë dinamikën e pushtetit në Lindjen e Mesme”, ka deklaruar ai.
Për të treguar afërsinë e tij me Kuvajtin, Izraeli madje është ofruar të ndihmojë në eliminimin e disidentëve jashtë vendit që po minojnë sundimin e Emirit me akuzat e tyre të vazhdueshme, deklaroi burimi. “Është si një lojë karrigesh muzikore. Arabia Saudite do të afrohet përsëri me Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe po mbledhin miqtë e saj për normalizimin e lidhjeve me Izraelin. Jemeni gjithashtu po sfidon marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe”, deklaroi ai. /shenja