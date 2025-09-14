Izraeli kërcënon të shkatërrojë ndërtesën e kërkimeve arkeologjike në Gaza

The archaeological site of the fourth-century monastery of Saint Hilarion in the central Gaza Strip. The French Biblical and Archaeological School of Jerusalem contained finds from the Unesco world heritage site. Photograph: Xinhua/Rex/Shutterstock

Izraeli ka kërcënuar të shkatërrojë një ndërtesë 10-katëshe në qytetin e Gazës, ku ruheshin mijëra materiale kërkimore arkeologjike, raporton Haaretz.

Sipas Institutit Francez të Biblës dhe Arkeologjisë (École Biblique), kati i parë i ndërtesës përdorej prej rreth një dekade si depo për gjetjet e çmuara arkeologjike.

Pas paralajmërimit, instituti iu drejtua autoriteteve franceze për ndërhyrje. Burime të ndryshme thanë se Franca, UNESCO dhe Patriarku Latin i Jerusalemit ndihmuan në shtyrjen e sulmit, për të mundësuar zhvendosjen e materialeve. /mesazhi

