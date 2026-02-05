Izraeli kërkon sërish luftë në Gaza

“Hala në fyt” e sionistëve më emrin Hamas
Gazeta izraelite Yediot Aharonot raportoi se ushtria izraelite është pranë një thirrjeje të re të forcave rezervë, ndërsa pret një vendim nëse do të rifillojë luftimet në Gaza.
Gazeta citoi zyrtarë ushtarakë izraelitë të kenë thënë se Hamasi ka të ngjarë të vazhdojë përpjekjet e tij për të sulmuar ushtrinë izraelite pavarësisht armëpushimit.
Yediot Aharonot pretendon se Hamasi ka përfunduar rimbushjen e personelit të tij, që do të thotë se ka arritur të emërojë udhëheqës të rinj për të zëvendësuar ata që janë vrarë gjatë luftës.
Oficerët e lartë izraelitë besojnë se operacionet sporadike ushtarake mund të bëhen normë në vitet e ardhshme në një përpjekje për të minuar aftësinë e Hamasit për t’u rindërtuar.
Yedioth Ahronoth raporton se vlerësimet ushtarake izraelite tregojnë se Hamasi nuk do t’i dorëzojë vullnetarisht armët e tij ose nuk do të lejojë që rrjeti i tij i tuneleve të shkatërrohet, dhe se Shin Bet i paralajmëroi udhëheqësit politikë izraelitë në takime me dyer të mbyllura muajin e kaluar se Hamasi po rifiton forcën e tij ushtarake, duke përfshirë vazhdimin e prodhimit të raketave dhe armëve, veçanërisht pajisjeve shpërthyese.
Plani i evakuimit të civilëve
Gazeta raportoi se ushtria izraelite ka një plan të ri për evakuimin e civilëve në përgatitje për një operacion të madh tokësor më vonë këtë vit, nëse jepet urdhër. Plani përqendrohet në zhvendosjen e civilëve brenda Rripit të Gazës, në lindje të Vijës së Gjelbër.
Zyrtarët ushtarakë izraelitë besojnë se fluksi aktual i ndihmës mund të ofrojë më vonë një levë diplomatike për të kundërshtuar akuzat e ripërtërira për uri nëse armiqësitë vazhdojnë.
Në të njëjtin kontekst, udhëheqësi i partisë opozitare të Izraelit, State Camp, Benny Gantz, tha se ishte koha për të kaluar Vijën e Verdhë pas muajsh diskutimesh pa ndonjë përparim në çarmatosjen e Hamasit.
Gantz shtoi se Khan Younis është si Jenini dhe se Hamasit nuk mund t’i jepet imunitet përtej Vijës së Gjelbër, duke vënë në dukje se kontrolli i Hamasit mbi gjysmën e Rripit të Gazës dhe rivendosja e sundimit të tij janë të papranueshme. Ai pretendon se lëvizja nuk do të çarmatoset ose nuk do të heqë dorë vullnetarisht nga pushteti.
Gantz u zotua se Izraeli do të detyrohet ta shtypë Hamasin dhe t’i lërë pa zgjidhje, veçanërisht pasi tani nuk ka pengje izraelite në Gaza.
Duke iu referuar “modelit libanez”
Disa ditë më parë, një korrespondent i Radios së Ushtrisë Izraelite raportoi se, ndërsa marrëveshja e armëpushimit në Gaza hyri në fazën e saj të dytë, komanda e lartë e ushtrisë i kishte paraqitur udhëheqjes politike një sërë alternativash ndaj politikës së përdorimit të forcës në Gaza, të ngjashme me modelin e zbatuar në Liban.
Gazetari shpjegoi se “modeli libanez” përfshin nisjen e sulmeve në Rripin e Gazës për të parandaluar aktivitetet e Hamasit për të forcuar dhe rindërtuar Rripin, siç ndodhi me Hezbollahun.
Gazetari shtoi se ushtria pret që skicat e qasjes së saj operative në Rripin e Gazës të sqarohen gjatë fazës së dytë brenda pak javësh.
Ai tha se ushtria e sheh nevojën për t’u dhënë një shans lëvizjeve aktuale, duke përfshirë planet për çarmatosjen e Hamasit, pa përdorimin e drejtpërdrejtë të forcës ushtarake izraelite.
Ai shtoi se komanda e lartë e ushtrisë ka miratuar plane ofensive në pritje të një rikthimi në luftime në Gaza nëse këto lëvizje për çarmatosjen e Hamasit dështojnë. Korrespondenti i Radios së Ushtrisë citoi zyrtarë të lartë ushtarakë të kenë thënë se ushtria do të jetë në gjendje të rimarrë kontrollin e plotë të Rripit të Gazës brenda pak javësh, duke vënë në dukje se këtë herë operacioni do të jetë më i shpejtë, më vendimtar dhe më i fortë, pasi nuk do të ketë më pengesa për të manovruar në zonën ku mbahen pengjet.
Marrëveshja e armëpushimit në Gaza i dha fund një lufte gjenocidale që Izraeli filloi më 7 tetor 2023 dhe që zgjati dy vjet, duke vrarë rreth 72,000 palestinezë. /tesheshi