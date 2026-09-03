Izraeli kryen bombardime dhe sulme tokësore në jug të Libanit

Forcat izraelite kryen sot granatime artilerie dhe sulme tokësore në disa zona të Libanit jugor ndërsa dronët hodhën bomba zanore dhe fluturuan mbi rajon, raportoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve, transmeton Anadolu.
Artileria izraelite shënjestroi qytetin Mansouri, ku një tank “Merkava” dhe një buldozer “D9” avancuan në qytet, sipas agjencisë së lajmeve. Automjete ushtarake izraelite u panë gjithashtu duke transportuar kontejnerë me kurthe me shpërthyes drejt zonës, tha agjencia.
Në një sulm tjetër, forcat izraelite avancuan në Halta Farm në distriktin Hasbaya të Guvernatorit Nabatieh, rrethuan disa shtëpi dhe penguan disa banorë të largoheshin, sipas agjencisë së lajmeve.
Një dron izraelit hodhi dy bomba zanore në rrugën Azziyeh-Mansouri, tha ajo. Më herët sot, forcat izraelite kryen shpërthime në qytetet Hadatha dhe Wadi Baraachit ndërsa dronët fluturuan mbi zonën e Tyre-s.
Tensionet përgjatë kufirit kanë vazhduar pavarësisht përpjekjeve diplomatike për të stabilizuar zonën dhe kontakteve të udhëhequra nga SHBA-ja midis Libanit dhe Izraelit që synojnë arritjen e marrëveshjeve të sigurisë dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura kufitare.