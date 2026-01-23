Izraeli kryen sulm me dron në lindje të Libanit, pavarësisht armëpushimit

Një dron izraelit shënjestroi një makinë pranë kryqëzimit Majdaloun në lindje të Libanit, pavarësisht armëpushimit, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve NNA raportoi se sulmi goditi Majdaloun, të vendosur në provincën lindore Baalbek-Hermel të Libanit, një rajon që kufizohet me Sirinë që ka parë incidente të përsëritura sigurie në muajt e fundit.
Nuk ka ende informacione në lidhje me viktima eventuale.
Shkeljet izraelite të armëpushimit kanë vrarë dhe plagosur qindra libanezë ndërsa Izraeli vazhdon të mbajë të pushtuar pesë maja kodrash libaneze të pushtuara gjatë luftës së fundit, përveç zonave të tjera që i ka mbajtur për dekada.
Izraeli filloi operacionet ushtarake kundër Libanit në tetor 2023 dhe i përshkallëzoi ato në një luftë të plotë në shtator 2024, duke vrarë më shumë se 4.000 njerëz dhe duke plagosur rreth 17.000 të tjerë.
Përtej zonave të pushtuara libaneze, Izraeli gjithashtu pushton territore në Siri dhe Palestinë dhe ka refuzuar tërheqjen dhe krijimin e shtetit palestinez.