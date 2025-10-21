Izraeli mbyll shoqatën e kujdesit për jetimët në Bregun Perëndimor, sekuestron pajisjet

Ushtria izraelite mbylli një organizatë bamirëse palestineze që ofronte kujdes për jetimët në qytetin e Hebronit (El-Halil) në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe konfiskoi pajisje zyre dhe kompjuterë, tha një këshilltar ligjor.
Forcat pushtuese izraelite bastisën zyrat administrative të Shoqatës Bamirëse Islame dhe arrestuan për disa orë anëtarët e stafit në katin e sipërm të ndërtesës trekatëshe, tha për Anadolu Abdel Karim Farah, këshilltari ligjor i shoqatës.
Ai tha se ushtarët kontrolluan zyrat në zonën Al-Hawouz, përpara se të konfiskonin pajisjet e zyrës dhe kompjuterët, të lironin stafin dhe të mbyllnin ndërtesën, pa dhënë shpjegim për mbylljen ose sa kohë do të mbetej në fuqi.
E themeluar në vitin 1961, organizata ofron kujdes për jetimët dhe drejton shkolla për djem dhe vajza, si dhe qendra për mësim përmendësh të Kuranit në Hebron.
Është një nga organizatat joqeveritare më të shquara në Bregun Perëndimor, duke mbështetur më shumë se 6.000 jetimë nga rreth 2.000 familje, sipas informacioneve të publikuara në faqen e saj të internetit.
Shkolla e Djemve Sharia, një nga institucionet e shoqatës, tha në rrjetin social amerikan Facebook se bastisja kishte në shënjestër selinë administrative të organizatës bamirëse pranë shkollës, duke konfirmuar se mësimi vazhdon si zakonisht.
Sulmet izraelite janë përshkallëzuar në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 1.056 palestinezë, duke plagosur 10.300 dhe duke arrestuar mbi 20.000 të tjerë, sipas shifrave palestineze.
Në një mendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.