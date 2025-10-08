Izraeli mbyll xhaminë e profetit Ibrahim në Khalil për muslimanët me rastin e festës hebraike

Autoritetet izraelite mbyllën xhaminë e profetit Ibrahim për besimtarët muslimanë në qytetin e pushtuar të Khalilit (Hebron) në Bregun Perëndimor për dy ditë për festën hebraike Sukot, raporton Anadolu.
Në një deklaratë nga Ministria palestineze e Fondacioneve dhe Çështjeve Fetare, ushtria izraelite bllokoi qasjen në të gjitha korridoret, oborret dhe pjesët e xhamisë duke penguar hyrjen e besimtarëve muslimanë.
Gjithashtu intensifikoi masat ushtarake dhe mbylli të gjitha pikat e kontrollit dhe portat elektronike që çojnë në xhaminë e profetit Ibrahim për të siguruar festimet e kolonëve për festën e Sukotit brenda xhamisë dhe oborreve të saj.
Drejtori i përgjithshëm i Fondacioneve të Khalilit, Amjed Karajah dënoi vendimin izraelit, duke thënë se mbyllja e justifikuar me pretekstin e sigurisë për festivalin e Sukotit, ishte shkelje provokuese.
Ai e përshkroi atë si një sulm të qartë ndaj shenjtërisë së xhamisë dhe sulm ndaj të drejtës së muslimanëve për të patur qasje në vendin e tyre të adhurimit.
Ushtria izraelite vendosi shtetrrethim dy-ditor në lagjet e Qytetit të Vjetër të Khalilit, Jaber, Salaymeh dhe Wadi al-Hussein, duke përmendur të njëjtat shqetësime sigurie në lidhje me festën.
Këtë vit, festa e Sukotit filloi më 6 tetor dhe do të zgjasë një javë.