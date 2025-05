Izraeli në ankth: po sikur F-35 të mbërrijë në Turqi?

Izraeli po tregon shqetësim në rritje për mundësinë që Shtetet e Bashkuara t’i shesin Turqisë avionë luftarakë të përparuar F-35. Kjo mund t’i japë Turqisë një avantazh cilësor ushtarak ndaj Izraelit në rajon, pasi Izraeli deri më tani ka qenë i vetmi vend në Lindjen e Mesme që zotëron këtë lloj të përparuar avionësh.

Radioja e Ushtrisë Izraelite raportoi të martën se udhëheqja izraelite po shpreh shqetësim të thellë për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të miratojnë shitjen e avionëve luftarakë F-35 për Turqinë, të cilën e shohin si një kërcënim për superioritetin e tyre cilësor ushtarak në rajon.

Radio Izraeli deklaron se kjo shitje e mundshme përkon me përpjekjet e Turqisë për t’u pozicionuar më fort si një kundërshtar strategjik i Izraelit, pas përpjekjeve të saj për të vendosur një prani ushtarake në Siri dhe për t’u afruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Radio Izraeli shpjegon se Kryeministri Benjamin Netanyahu ngriti çështjen e marrëveshjes për avionët luftarakë gjatë një seance të kohëve të fundit me dyer të mbyllura të Komitetit të Punëve të Jashtme dhe Sigurisë së Kneset-it, duke shprehur kundërshtimin e fortë të Izraelit ndaj çdo veprimi amerikan në atë drejtim.

Ai vëren se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përmendi mundësinë e përfshirjes së Turqisë në turneun e tij në Lindjen e Mesme në një deklaratë të hënën, duke shprehur mirënjohjen e tij ndaj Presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, dhe duke e përshkruar atë si një “mikpritës të shkëlqyer”.

Radioja raporton gjithashtu se Trump tha se po shqyrtonte heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë si një gjest vullneti të mirë ndaj Presidentit Erdogan, duke e përshkruar presidentin turk si “mikun tim” dhe duke shtuar: “E vlerësoj atë”.

Më 21 mars, rrjeti televiziv amerikan Fox News raportoi, duke cituar dy burime të mirinformuara, se Presidenti Trump është i hapur për t’i rishitur Turqisë avionët luftarakë F-35 nëse të dyja palët arrijnë një marrëveshje që do ta bënte sistemin rus të raketave S-400, të cilin e zotëron Turqia, të paoperueshëm.

Fox News shpjegon se qëndrimi i presidentit amerikan pasoi telefonatën e tij me Presidentin Erdogan më 16 mars.

Fox News raporton se Shtetet e Bashkuara duhet të heqin sanksionet e vendosura sipas Aktit për Kundërshtimin e Kundërshtarëve të Amerikës Përmes Sanksioneve (CAATSA) në mënyrë që t’i shesin avionin luftarak Turqisë. Trump thuhet se i kërkoi ekipit të tij të studionte mënyrat se si Turqia mund të shmangte sanksionet sipas ligjit CAATSA.

Marrëdhënia e veçantë midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është aktualisht në një pikë kthese historike, ndërsa presidenti amerikan nisi një turne në shtetet e Gjirit, i cili po anashkalon shtetin pushtues të Izraelit.

Disa analistë izraelitë besojnë se Trump dhe Netanyahu po lëvizin me shpejtësi drejt konfliktit të drejtpërdrejtë mbi çështje të rëndësishme rajonale dhe globale me rrezik të lartë.

Sipas një analisti, Trump dhe i dërguari i tij në Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, kanë vështirësi në kuptimin e logjikës strategjike pas përfshirjes së vazhdueshme të Izraelit në “Kënetën e Gazës”, duke e parë atë si një luftë të pakuptimtë pa një qëllim.

Shenjat e kësaj mosmarrëveshjeje u shfaqën kur Trump arriti një marrëveshje me grupimin Houthi për të ndaluar sulmet ushtarake amerikane në Jemen dhe filloi negociatat me Iranin pa pëlqimin e Netanyahut. Gjithashtu, një zyrtar amerikan bëri kontakt të drejtpërdrejtë me Hamasin për të liruar të burgosurin izraelito-amerikan Edan Alexander. /tesheshi