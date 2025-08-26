Izraeli në përplasje të re diplomatike me Brazilin

Izraeli ka njoftuar se ka ulur nivelin e marrëdhënieve me Brazilin, pasi ky i fundit refuzoi të miratojë ambasadorin e ri izraelit. Brazili nuk ka pasur një të dërguar në Izrael që nga viti i kaluar, në shenjë kundërshtimi ndaj luftës në Gaza.
“Marrëdhëniet tani do të menaxhohen në një nivel më të ulët diplomatik,” tha Ministria e Jashtme izraelite në një deklaratë, sipas mediave izraelite.
Në deklaratë, Izraeli akuzoi Brazilin se ka mbajtur “qëndrim kritik dhe armiqësor ndaj Izraelit” që nga fillimi i luftës në Gaza, duke theksuar se kjo çoi në shpalljen e presidentit Luiz Inacio Lula da Silva si “persona non grata”.
Presidenti Lula ka theksuar vazhdimisht qëndrimin e tij se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza dhe ka dënuar përdorimin e urisë si armë lufte nga Izraeli, gjatë samitit të BRICS-it në korrik në Rio de Zhaneiro. /mesazhi