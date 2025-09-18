Ushtria izraelite ka njoftuar se forcat ajrore kanë filluar të godasin “pozicione ushtarake të Hezbollahut” në jug të Libanit.
Sulmet erdhën pak pasi ushtria paralajmëroi për një ofensivë dhe u bëri thirrje banorëve në të paktën tre zona të largohen.
Izraeli ka kryer vazhdimisht sulme në Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes për armëpushim të arritur me Libanin në nëntor 2024. /mesazhi
Izraeli nis sulmet në Libanin jugor
Ushtria izraelite ka njoftuar se forcat ajrore kanë filluar të godasin “pozicione ushtarake të Hezbollahut” në jug të Libanit.