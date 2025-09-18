Izraeli nis sulmet në Libanin jugor

Ushtria izraelite ka njoftuar se forcat ajrore kanë filluar të godasin “pozicione ushtarake të Hezbollahut” në jug të Libanit.
Sulmet erdhën pak pasi ushtria paralajmëroi për një ofensivë dhe u bëri thirrje banorëve në të paktën tre zona të largohen.
Izraeli ka kryer vazhdimisht sulme në Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes për armëpushim të arritur me Libanin në nëntor 2024. /mesazhi

