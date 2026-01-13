Izraeli njofton ndërprerjen e energjisë elektrike dhe ujit për objektet e UNRWA-s në Jerusalem

Autoritetet izraelite kanë nisur procedurat për ndërprerjen e energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë për objektet e Agjencisë së OKB-së për Ndihmë dhe Punësim të Refugjatëve Palestinezë (UNRWA) në Jerusalemin e pushtuar.
Guvernatorati i Jerusalemit bëri të ditur se autoritetet e okupimit kanë filluar dërgimin e njoftimeve zyrtare për zbatimin e një ligji të miratuar nga Knesseti në fund të vitit të kaluar, i cili parashikon ndërprerjen e shërbimeve bazë për ndërtesat e UNRWA-s.
Sipas njoftimit, kompania izraelite e energjisë elektrike ka dorëzuar paralajmërime për ndërprerjen e rrymës në objektet e UNRWA-s brenda murit ndarës, ndërsa zbatimi pritet të nisë pas 15 ditësh. Po ashtu, kompania izraelite e ujësjellësit ka dërguar njoftime për ndalimin e furnizimit me ujë për pronat që përdoren nga agjencia.
Masat prekin të paktën 10 objekte të UNRWA-s në Jerusalem, përfshirë shkolla, klinika shëndetësore, qendra trajnimi dhe zyra administrative, mes tyre edhe selia kryesore e agjencisë në lagjen Sheikh Jarrah. Kjo pritet të ketë pasoja serioze për shërbimet arsimore, shëndetësore dhe humanitare për refugjatët palestinezë në qytet.
Guvernatorati i Jerusalemit theksoi se ligji u miratua përfundimisht nga Knesseti me 59 vota pro dhe 7 kundër, duke e cilësuar këtë hap si shkelje të Kartës së OKB-së, së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave ndërkombëtare, veçanërisht Rezolutës 302 të Asamblesë së Përgjithshme, mbi të cilën është themeluar UNRWA. /mesazhi