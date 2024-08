Iz’raeli përdor zhvendosjen e detyruar si ar’më sistematike në Ga’za

Që nga 7 tetori 2023, ushtria izraelite ka zhvendosur dhe ka detyruar popullsinë e Gazës prej 2,3 banorësh në një pjesë të vogël të tokës, me kërcënimet e të ashtuquajturave urdhra evakuimi. Si rezultat i sulmeve izraelite që kanë vazhduar nga 7 tetori, 39.699 njerëz kanë humbur jetën në Gaza, duke përfshirë 16.314 fëmijë dhe 10.980 gra. Njerëzit i janë nënshtruar migrimit të detyruar për shkak të sulmeve izraelite që e kanë kthyer Gazën në gërmadha. Sipas Kombeve të Bashkuara (OKB), 9 nga 10 persona në Gaza, ku jetojnë rreth 2,3 milionë palestinezë, janë zhvendosur me forcë. Të detyruar të zgjedhin midis vdekjes dhe migrimit të detyruar, banorët e Gazës janë zhvendosur shumë herë. Shumë banorë të Gazës detyrohen të migrojnë një herë në muaj Migrimi i detyruar është bërë vuajtje e pafund për palestinezët në Gaza. 2,3 milionë palestinezë janë të shpërndarë nga një vend në tjetrin, pasi Izraeli shpesh i deklaron zonat që pretendon se janë “të sigurta” si “zona konflikti”. OKB-ja thekson se shumë banorë të Gazës janë detyruar të migrojnë një herë në muaj që nga 7 tetori. Ushtria izraelite gjithashtu kryen bastisje sipas pretendimeve të ndryshme në zonat që pretendon se janë “të sigurta”. Zhvendosja e detyruar filloi në veri të Gazës

Duke filluar nga 7 tetori, ushtria izraelite fillimisht i përqendroi sulmet e saj në rajonin verior, ku jeton më shumë se gjysma e popullsisë së Gazës.

Ushtria izraelite, e cila ka bombarduar rajonin nga deti dhe toka, si dhe me sulme ajrore intensive, u ka kërkuar 1,4 milion palestinezëve në Gazën veriore të largohen nga shtëpitë e tyre, duke pretenduar se jugu është “i sigurt”.

Pavarësisht sulmeve, palestinezët që nuk donin të largoheshin nga rajoni u strehuan në spitale dhe shkolla.

Megjithatë, mijëra palestinezë janë detyruar të migrojnë pasi ushtria izraelite, e cila nisi një sulm tokësor në veri të Gazës më 27 tetor, shënjestroi spitalet dhe madje edhe shkollat ​​në rajon.

Sulmi tokësor mbi Khan Younis Shumica e palestinezëve që duhej të zhvendoseshin nga veriu u strehuan në Khan Younis, qyteti i dytë më i madh në Gaza, por zhvendosja ei detyruar nuk i “anashkaloi” as këtu palestinezët. Më 1 dhjetor, ushtria izraelite nisi një sulm tokësor në Khan Younis, ku ishin strehuar palestinezët që ishin zhvendosur nga veriu. Ushtria izraelite e shpalli Khan Younis një zonë konflikti, ashtu si edhe veriun, si dhe u kërkoi palestinezëve atje të largoheshin nga rajoni. Pas kësaj, palestinezët u nisën përsëri me ato pak gjëra që mund të merrnin me vete. Izraeli sulmoi Rafahun, të cilin Biden e quajti “vijë e kuqe” Palestinezët e zhvendosur nga sulmet intensive në veri dhe në Khan Younis, më pas u zhvendosën në Rafah, përgjatë kufirit me Egjiptin. Dhjetëra mijëra palestinezë luftuan për të mbijetuar në tenda të improvizuara sepse në Rafah, nuk kishte ndërtesa të mjaftueshme. Popullsia e Rafahut, e cila kishte rreth 280.000 banorë para sulmeve izraelite, është katërfishuar në 1,4 milion banorë. Presidenti i ShBA-së Joe Biden ka thënë vazhdimisht se ai kundërshton Izraelin që të nisë një sulm tokësor atje, duke pretenduar se Rafahu, ku janë strehuar palestinezët e zhvendosur, është një “vijë e kuqe”.

Megjithatë, më 6 maj, Izraeli filloi një sulm tokësor në Rafah. Pavarësisht shkatërrimit të Rafahut, administrata amerikane mbylli një sy ndaj sulmeve, duke pretenduar se Izraeli “nuk e kaloi vijën e kuqe të Bidenit”.

Rreth 1,4 milion palestinezë të zhvendosur nga këto sulme u detyruan të largoheshin nga Rafahu në një mënyrë të dëshpëruar.

Izraeli përpiqet të bllokojë 2,3 milionë palestinezë në një zonë të vogël

Ushtria izraelite, e cila ka shpallur pjesën më të madhe të Gazës një “zonë konflikti”, po i detyron palestinezët të zhvendosen në rajonin Al-Mewasi, për të cilin edhe një herë pretendon se është “i sigurt”.

Al-Mawasi, në bregdetin e Mesdheut midis rajoneve të Deir Belah, Khan Yunus dhe Rafah, është një rajon pa infrastrukturë dhe shumë pak ndërtim. Palestinezët që ikën nga sulmet izraelite po përpiqen dëshpërimisht të mbijetojnë pa asnjë kusht jetese, në tenda të improvizuara.

Sipas OKB-së, vetëm 14 për qind e Rripit të Gazës aktualisht mbetet jashtë zonave që Izraeli dëshiron të evakuohen.

Kjo do të thotë se shumica e popullsisë në Gaza, shtëpia e rreth 2,3 milionë palestinezëve, është e shtrydhur në një zonë të ngushtë. Për shkak të kushteve të vështira, veçanërisht rritjes së temperaturës dhe mungesës së ujit, shumë palestinezë filluan të jetonin në rrënojat e shtëpive të tyre në vend që të shkonin në Al-Mewasi.

Palestinezët ngecën mes Mesdheut dhe Al-Mawasi

Ushtria izraelite tani dëshiron që disa pjesë të Al-Mewasi, për të cilat pretendon se ishin një “zonë e sigurt” në javët e fundit, të evakuohen.

Banorët e Gazës të cilët janë strehuar në Al-Mewasa janë të ngjeshur në një zonë të ngushtë në brigjet e Detit Mesdhe.

Izraeli nuk i lejon palestinezët që janë ngecur mes Al-Mawasi dhe Mesdheut të kthehen në zonat nga kanë ardhur, edhe nëse janë zona të shkatërruara.

Palestinezët, të cilët nuk kanë ku të shkojnë, po luftojnë për jetën në Al-Mewasi, ku edhe janë strehuar, ndërsa frikësohen se ushtria izraelite do të sulmojë Al-Mewasin në të ardhmen.