Izraeli përpiqet të riformulojë luftën në Gaza ndërsa humbet mbështetjen në SHBA

Sipas sondazheve të fundit, Izraeli po humbet mbështetjen e opinionit publik amerikan, veçanërisht tek brezi i ri “Gen Z”, tek e majta, dhe madje edhe brenda aleatëve tradicionalë në politikën amerikane dhe te e djathta ungjillore.
Analistët thonë se kjo është një sfidë serioze për Izraelin. “Për Izraelin, lufta për opinionin publik amerikan është ekzistenciale,” u shpreh Shibley Telhami nga Universiteti i Marylandit. “Kjo është një betejë e rëndësishme për ta, dhe po zhvillohet pa kufizime.” /mesazhi