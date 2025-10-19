Izraeli po dërgon një mesazh ushtarak Hamasit me sulmet e reja

Sipas Samuel Ramani, bashkëpunëtor kërkimor në Royal United Services Institute (RUSI), sulmet e fundit ajrore të Izraelit kanë për qëllim të dërgojnë një mesazh ushtarak ndaj Hamasit, pas vonesave në dorëzimin e trupave të pengjeve izraelite dhe në çarmatimin e grupit.
“Izraeli argumenton se Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez kanë kryer sulme me hedhës raketash (RPG) dhe snajperë pas ‘Vijës së Verdhë’ në Rafah,” tha Ramani për Al Jazeera.
“Kjo do të thotë se Izraeli ndjen nevojën të përgjigjet për të rivendosur efektin parandalues dhe për të siguruar që Hamasi të respektojë marrëveshjen, prandaj ishte plotësisht e pritshme që Izraeli të vepronte,” shtoi ai.
Sipas burimeve të paidentifikuara të agjencive të lajmeve, Izraeli ka mbyllur pikat e kalimit për ndihmat humanitare drejt Gazës, duke akuzuar Hamasin për shkelje të armëpushimit.
“Dërgimi i ndihmave humanitare në Rripin e Gazës është ndalur deri në njoftimin e radhës pas shkeljes së hapur të marrëveshjes nga Hamasi,” tha një zyrtar izraelit, i cili nuk pranoi të identifikohej. /mesazhi