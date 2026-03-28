Izraeli raporton sulmin e parë me raketa nga Jemeni

Ushtria izraelite ka pretenduar se ka identifikuar lëshimin e një rakete nga Jemeni, pasi Houthi kërcënoi të bashkohej me luftimet në krah të Iranit.
Një deklaratë ushtarake tha se forcat izraelite kishin “identifikuar lëshimin e një rakete nga Jemeni drejt territorit izraelit” dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore po vepronin për ta penguar.
Ishte deklarata e parë e tillë që përmendte një lëshim nga Jemeni gjatë luftës, e cila ka hyrë në muajin e saj të dytë.
Deklarata, e bërë herët të shtunën, vjen pas raportimeve të ditës së mëparshme se Irani kishte sulmuar Tel Avivin me të paktën pesë raunde raketash në rreth pesë orë, duke aktivizuar sistemet e mbrojtjes ajrore dhe duke paralajmëruar sirenat vonë të premten dhe deri të shtunën.