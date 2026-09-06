Izraeli sulmon jugun e Libanit, dy persona të vrarë në Arab Salim

Ushtria izraelite ka kryer sulme të reja në jug të Libanit, duke goditur zonat përreth Kfar Remanit, Arab Salimit dhe Nabatieh al-Fawqa.
Sipas raportimeve nga terreni, të paktën dy persona janë vrarë në Arab Salim, ndërsa autoritetet izraelite kanë lëshuar urdhër për largimin e banorëve nga një pjesë e qytetit.
Ushtria izraelite tha se sulmet janë kryer në përgjigje të pretendimit se Hezbollahu kishte lëshuar dy dronë drejt forcave izraelite në një zonë që Izraeli e ka shpallur “zonë sigurie” në jug të Libanit. Sipas ushtrisë izraelite, nuk pati të lënduar mes ushtarëve të saj.
Sulmet vijnë në një periudhë të përshkallëzimit të tensioneve në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjeve të armëpushimit dhe përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. /mesazhi