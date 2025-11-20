“Izraeli synon të konfiskojë 1.8 milionë metra katror tokë në Bregun Perëndimor të pushtuar”

Izraeli planifikon të konfiskojë 1.8 milionë metra katror tokë pjesën veriore të Bregut Perëndimor të pushtuar, me pretekstin e zhvillimit të një vendi arkeologjik, transmeton Anadolu.
Gazeta Haaretz tha se urdhri i konfiskimit nga Administrata Civile Izraeli përfshinë vendin arkeologjik në Sebastia dhe zona të mëdha me plantacione ullinjsh që përmbajnë mijëra pemë në pronësi të palestinezëve.
Gazeta tha se urdhri, që u botua javën e kaluar, mbulon edhe tokat pranë qytetit palestinez Sebastia, banorët e të cilit mbështeten në turizmin si burimin e tyre kryesor të të ardhurave.
Konfiskimi i planifikuar do të ndikojë kryesisht tek banorët e qytetit Sebastia dhe fshatin fqinj Burqa.
“Pronarëve palestinezë të tokave iu dhanë 14 ditë për të paraqitur kundërshtime përpara se të zbatohej konfiskimi”, tha Haaretz, duke e përshkruar këtë veprim si konfiskimin më të madh të tokës për qëllime arkeologjike në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga viti 1967.
Sebastia shtrihet në rrugën kryesore midis guvernorateve Nablus dhe Jenin dhe mbulon një sipërfaqe prej rreth 4.777 dunamësh.
Sipas Ministrisë Palestineze të Turizmit, zona arkeologjike në Sebastia daton që nga Epoka e Bronzit (3.200 p.e.s.) dhe përmban mbetje arabe, kananease, romake, bizantine, fenikase dhe islame.
Në korrik të vitit 2024, sipas qendrës kërkimore palestineze Madar, Knesseti me mbështetjen e shumicës nga koalicioni dhe disa anëtarë të opozitës miratoi një projektligj të mbështetur nga qeveria që zgjeron autoritetin e Autoritetit Izraelit të Antikiteteve në vendet arkeologjike në të gjitha zonat e Bregut Perëndimor.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.