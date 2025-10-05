Izraeli thotë se ka kapur një raketë të nisur nga Jemeni

Ushtria izraelite njoftoi se ka interceptuar një raketë të nisur nga Jemeni, ku lëvizja Houthi shpesh ndërmerr sulme që e përshkruan si përgjigje ndaj ofensivës izraelite në Gaza.
“Pas sirenave që u ndezën pak më parë në disa zona të Izraelit, një raketë e nisur nga Jemeni u interceptua nga forcat ajrore izraelite,” tha ushtria izraelite.
Më parë, një sulm me dron nga Houthit kishte evituar mbrojtjen ajrore të Izraelit dhe kishte plagosur 22 persona në qytetin turistik të Eilatit.
Si përgjigje, Izraeli ndërmori sulme mbi atë që e përshkroi si objektiva të lidhura me Houthit në kryeqytetin Sana’a, duke vrarë të paktën nëntë persona dhe plagosur mbi 170 të tjerë. /mesazhi