Izraeli vazhdon shkeljen e armëpushimit, vriten dy persona në sulmin me dron në Libanin jugor

Një dron izraelit shënjestroi një automjet në qytetin Tayr Debba, në Libanin jugor, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur disa të tjerë, në një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit të nënshkruar më 27 nëntor, raporton Anadolu.

Sipas të dhënave fillestare, sulmi ajror izraelit në Tayr Debba vrau dy persona dhe plagosi dy të tjerë, tha në një deklaratë Ministria e Shëndetësisë e Libanit.

Një automjet i mbrojtjes civile u dërgua në vendngjarje dhe të plagosurit u dërguan në spitalet më të afërta.

Kjo është shkelja e fundit që ndodhi vetëm një ditë pasi parlamenti libanez zgjodhi gjeneralin Joseph Aoun për president, pas më shumë se dy vitesh bllokim politik. Zgjedhja e presidentut u bë gjatë raundit të dytë të votimit, ku Aoun mori 99 vota nga 128.

Aoun u zgjodh në një kohë kur tensionet politike në Lindjen e Mesme janë rritur, me Izraelin që vazhdon sulmin e tij gjenocidal në Rripin e Gazës, njëkohësisht duke sulmuar rregullisht Sirinë dhe Libanin fqinjë.

Të mërkurën, ushtria izraelite kreu 19 shkelje të armëpushimit me Libanin, duke përfshirë inkursione, bombardime artilerie, të shtëna nga tanket, prishje shtëpish dhe ndërtesash, fluturime me dronë dhe avionë luftarakë, si dhe të shtëna me mitraloz.

Marrëveshja e armëpushimit synonte t’i jepte fund luftimeve 14 mujore midis ushtrisë izraelite dhe grupit Hezbollah, që nga fillimi i luftës së Gazës në tetor 2023.

Sipas kushteve të armëpushimit, Izraelit i kërkohet të tërheqë forcat e tij në faza në jug të Linjës së Kaltër, që është kufiri de fakto midis dy vendeve, ndërsa ushtria libaneze do të vendoset në Libanin jugor brenda 60 ditëve.

Të dhënat nga Ministria libaneze e Shëndetësisë tregojnë se që kur sulmi i Izraelit kundër Libanit filloi më 8 tetor 2023, të paktën 4.063 njerëz janë vrarë, duke përfshirë gra, fëmijë dhe punonjës shëndetësorë, ndërsa 16.664 të tjerë janë plagosur.