Izraeli vazhdon sulmet dhe djegien e shtëpive në jug të Libanit

Ushtria izraelite kreu sot sulme ajrore dhe u vuri zjarrin shtëpive në jug të Libanit, duke vazhduar shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite kryen ofensiva duke djegur shtëpi në fshatrat Majdal Zoun dhe Al-Mansuri si dhe luginat aty pranë, raportoi agjencia. Avionët izraelitë gjithashtu shënjestruan Al-Mansurin gjatë natës në dy valë, me shpërthime të dëgjuara në Tyre, shtoi ai.
Të mërkurën në mbrëmje, kryeministri libanez Nawaf Salam hodhi poshtë justifikimet e Izraelit për shkatërrimin e fshatrave dhe vendbanimeve, duke thënë se konsiderimi i fshatrave të tëra si objekte ushtarake të Hezbollahut nuk qëndron në asnjë logjikë dhe përbën shkelje serioze të parimeve dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare.
Salam tha se Izraeli po kryen sulme, inkursione, operacione dhe shkatërrim të shtëpive, lagjeve të banuara, infrastrukturës, ndërtesave qeveritare dhe vendeve të adhurimit.
Ushtria libaneze tha të mërkurën se sulmet e vazhdueshme izraelite në jug po pengojnë përfundimin e vendosjes së saj dhe kthimin e banorëve, duke treguar se forcat izraelite shpërthyen objektet dhe shtëpitë civile në Zawtar Lindor në provincën Nabatieh.
Pavarësisht nënshkrimit të një marrëveshjeje kuadër midis Bejrutit dhe Tel Avivit më 26 qershor nën sponsorizimin e SHBA-së, Izraeli vazhdon sulmin e tij në Liban, i cili filloi më 2 mars dhe ka vrarë 4.335 njerëz dhe ka plagosur 12.277 të tjerë.
Marrëveshja parashikon tërheqje graduale izraelite nga i gjithë territori i okupuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze atje si dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, duke iu referuar Hezbollahut.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta e mëparshme midis 2023 dhe 2024 ndërsa gjatë sulmit aktual ai avancoi më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.