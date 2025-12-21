Izraeli vret dy palestinezë në Bregun Perëndimor, mes tyre një 16-vjeçar

Forcat izraelite kanë vrarë dy palestinezë gjatë bastisjeve të ndara në rajonin e Jeninit, në Bregun Perëndimor të pushtuar, njoftuan autoritetet palestineze.
Ministria palestineze e Shëndetësisë bëri të ditur se 16-vjeçari Rayyan Abdel Qader u qëllua për vdekje gjatë një ndërhyrjeje të forcave izraelite në qytetin Qabatiya. Sipas dëshmitarëve dhe pamjeve nga kamerat e sigurisë, ai u qëllua nga afër ndërsa po shkonte drejt shtëpisë së tij. Ekipet e ndihmës u penguan t’i afroheshin, duke e lënë të plagosurin të gjakosej deri në vdekje. Trupi i tij u mbajt nga forcat izraelite për disa kohë.
Viktima e dytë, 22-vjeçari Ahmad Zayoud, u vra në Silat al-Harithiya, në perëndim të Jeninit, pasi u qëllua në gjoks. Gjatë incidentit, një djalë 15-vjeçar mbeti i plagosur në dorë.
Ngjarja vjen në mes të një vale të vazhdueshme dhune në Bregun Perëndimor, ku bastisjet dhe përplasjet mes forcave izraelite dhe palestinezëve janë shtuar javët e fundit. Autoritetet palestineze dhe organizata të të drejtave të njeriut kanë dënuar vrasjet, duke i cilësuar ato si ekzekutime jashtëgjyqësore. /mesazhi