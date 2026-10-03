Izraeli zgjeron praninë në Ballkan, si po kundërpërgjigjet Turqia

Ankaraja po forcon raportet me Tiranën, Prishtinën dhe Sarajevën
Konkurrenca gjeopolitike mes Turqisë dhe Izraelit po shtrihet përtej Lindjes së Mesme dhe Mesdheut Lindor, duke prekur gjithnjë e më shumë edhe Ballkanin.
Lufta në Gaza dhe zhvillimet në Siri e Liban kanë sjellë ndryshime në marrëveshjet e mbrojtjes, teknologjisë, energjisë dhe infrastrukturës, ndërsa rritja e bashkëpunimit të Izraelit me Greqinë, Qipron dhe së fundmi Serbinë po krijon një panoramë të re të sigurisë në rajon.
Kjo nuk nënkupton një përplasje të mundshme ushtarake mes Izraelit dhe Turqisë në Ballkan. Por tregon se fuqitë globale dhe rajonale, po i kushtojnë gjithnjë e më shumë burime këtij rajoni, me pasoja për arkitekturën e sigurisë.
Në këtë proces, Serbia është veçanërisht e rëndësishme, pasi ka ndjekur një politikë të jashtme shumëdrejtimëshe dhe ka krijuar marrëdhënie të gjera me Rusia, Kina, Izraeli, SHBA-ja dhe vende të tjera evropiane.
Beogradi po modernizon në mënyrë sistematike forcat e armatosura. Serbia ka blerë sisteme të mbrojtjes ajrore, radarë, mjete të blinduara dhe dronë nga Rusia dhe Kina, ndërsa ka porositur 12 avionë luftarakë “Rafale” nga Franca dhe ka zgjeruar bashkëpunimin me Izraelin në teknologjitë ushtarake dhe të mbikëqyrjes.
Kjo strategji i ka dhënë Serbisë mundësinë të diversifikojë partnerët e saj të mbrojtjes dhe të reduktojë varësinë nga një furnizues i vetëm.
Në të njëjtën kohë, kombinimi i teknologjive të avancuara nga aktorë të ndryshëm mund të ndikojë në ekuilibrat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, një rajon që vazhdon të karakterizohet nga tensione politike, mosmarrëveshje territoriale dhe çështje të pazgjidhura.
Prania e Izraelit është veçanërisht e dukshme në një bosht që përfshin Greqinë, Serbinë dhe, në një masë në rritje edhe Rumaninë. Greqia mbetet partneri më i afërt strategjik dhe ushtarak i Izraelit në rajon, ndërsa bashkëpunimi është zgjeruar edhe me Qipron.
Athina ka nënshkruar një marrëveshje prej rreth 3 miliardë eurosh për blerjen e sistemeve izraelite të mbrojtjes ajrore. Serbia renditet gjithashtu ndër partnerët më të rëndësishëm të Izraelit në fushën ushtarake dhe të sigurisë, ndërsa Rumania po zgjeron bashkëpunimin në këto fusha.
Marrëdhëniet me Bullgarinë, Kroacinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut janë më të kufizuara. Çështja kryesore nuk është vetë modernizimi ushtarak. Çdo shtet ka të drejtë të forcojë kapacitetet e tij mbrojtëse.
Problemi lind kur diferencat në kapacitete bëhen aq të mëdha sa krijojnë një asimetri të re strategjike në një rajon të brishtë. Në këtë panoramë, qasja e Turqisë është më e gjerë.
Prania e Ankarasë në Ballkan nuk mbështetet vetëm te marrëveshjet e mbrojtjes, por kombinon bashkëpunimin ushtarak me investimet, tregtinë, infrastrukturën, bankat, arsimin, kulturën dhe diplomacinë publike.
Turqia ka marrëdhënie të rëndësishme ekonomike dhe të sigurisë me Kosovën, një prani të konsiderueshme në Maqedoninë e Veriut, marrëdhënie strategjike me Shqipërinë dhe lidhje të gjera politike, ekonomike e kulturore me Bosnjë-Hercegovinën.
Edhe marrëdhëniet me Serbinë janë zhvilluar me shpejtësi, pavarësisht kompleksitetit të tyre. Ankaraja ka gjithashtu një rol të konsoliduar në mekanizmat e sigurisë së NATO-s, përfshirë KFOR-in, ndërsa bashkëpunimi dypalësh përfshin trajnime, pajisje, stërvitje dhe industrinë e mbrojtjes.
Platforma e Paqes në Ballkan, e nisur në vitin 2025, është një tjetër shenjë e interesit turk për dialogun dhe stabilitetin rajonal. Sipas kësaj qasjeje, Turqia nuk do të kishte nevojë të krijonte një bllok kundër Serbisë apo Izraelit.
Roli i saj do të ishte të ndihmonte në reduktimin e pabarazive të sigurisë përmes bashkëpunimit me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi, veçanërisht në teknologjinë e dronëve, prodhimin e përbashkët, trajnimin ushtarak dhe transferimin e teknologjisë.
Një arkitekturë më e balancuar nuk do të synonte krijimin e një sfere të re ndikimi turk në Ballkan. Përkundrazi, avantazhi i Ankarasë qëndron në aftësinë për të lidhur bashkë sigurinë me zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, diplomacinë dhe integrimin rajonal.
Në këtë kuptim, Turqia mund të luajë rolin e një ure mes ndikimeve të ndryshme gjeopolitike dhe të kontribuojë në krijimin e një rendi më të balancuar të sigurisë në Ballkan, në përputhje me interesat më të gjera të SHBA-së dhe Bashkimit Evropian. \tesheshi