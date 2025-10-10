Izraeli zyrtarisht njofton se marrëveshja e armëpushimit ka hyrë në fuqi

Izraeli njoftoi se marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në orën 12:00 sipas kohës lokale, raporton Anadolu.
“Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në orën 12:00 me kohën e Izraelit. Duke filluar nga ora 12:00, forcat e ushtrisë zunë pozicione në linjat e reja të vendosjes operative bazuar në marrëveshjen e armëpushimit dhe kthimin e të rrëmbyerve”, tha ushtria izraelite në një deklaratë me shkrim dërguar Anadolu-t.
Forcat e ushtrisë janë vendosur në zonën jugore të komandës dhe “do të vazhdojnë të punojnë për të larguar çdo kërcënim të menjëhershëm”, tha më tej deklarata, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Një korrespondent i Anadolu-t pranë vendit të ngjarjes raportoi se teksa filloi armëpushimi, mijëra palestinezë të zhvendosur filluan të kthehen nga Rripi i Gazës jugore në qytetin e Gazës përmes rrugës Al-Rashid, pasi ushtria izraelite tha se palestinezëve u lejohet të lëvizin nëpërmjet rrugëve Al-Rashid dhe Salah al-Din.
Ushtria izraelite filloi fazën e parë të tërheqjes graduale të trupave nga Rripi i Gazës sot dhe do të përfundojë tërheqjen e saj në vendet e përcaktuara në planin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës brenda 24 orëve.
Sipas Radios së Ushtrisë Izraelite, tërheqja graduale nga Rripi i Gazës, në përputhje me planin e Trumpit, do të përfundojë deri të premten pasdite.