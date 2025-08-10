Numri i vdekjeve të palestinezëve në Gaza për shkak të urisë arriti në 212, ndërsa ushtria izraelite vazhdoi sulmet dhe zgjeroi pushtimin tokësor të enklavës.
Pamjet filmike treguan një fëmijë palestinez të vritej nga një paketë ndihme e hedhur nga ajri në Gazën qendrore, ndërsa Izraeli vazhdon me skemën e tij të ndihmës pavarësisht kritikave ndërkombëtare për joefektivitetin e saj dhe rrezikun e shpeshtë për palestinezët.
Dhjetëra mijëra izraelitë u mblodhën në rrugët e Tel Avivit për të bërë thirrje për kthimin e robërve të mbajtur në Gaza dhe për të protestuar kundër qeverisë dhe planeve të saj për të pushtuar Qytetin e Gazës.
Ushtria izraelite nisi një sulm ajror në një zonë të Bint Jbeil në Libanin jugor, duke vrarë një person të cilin pretendonte se ishte anëtar i Hezbollahut.
Kolonët izraelitë sulmuan Hebronin, Ramallahun dhe zona të tjera në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar nën mbrojtjen e ushtarëve izraelitë, të cilët nisën më shumë bastisje dhe arrestuan palestinezë.
Organi qeverisës i futbollit evropian, UEFA, është përballur me një reagim të ashpër në internet pasi nuk arriti të adresojë rrethanat e vdekjes së Suleiman al-Obeid në një homazh. Ikona palestineze e futbollit u vra në një sulm izraelit ndërsa priste ndihma ushqimore në Gaza të mërkurën.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një seancë të rrallë fundjave për të diskutuar vendimin e Izraelit të shpallur së fundmi për të pushtuar Qytetin e Gazës.
Ja çfarë ndodhi të shtunën në Lindjen e Mesme
