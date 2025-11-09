Ja ngjarjet kryesore nga dita 1,354 e luftës Rusi – Ukrainë

Forcat ruse kryen një sulm të madh ajror ndaj Ukrainës, duke lëshuar mbi 450 dronë dhe 45 raketa natën e së shtunës, njoftuan autoritetet ukrainase. Sipas tyre, shtatë persona humbën jetën dhe mijëra mbetën pa energji elektrike e ujë në rajonet e Kievit, Poltavës dhe Kharkivit.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, tha se Rusia ka goditur nënstacione që furnizojnë me energji dy termocentrale bërthamore, duke “rrezikuar qëllimisht sigurinë bërthamore të Evropës”.
Ministria ruse e Mbrojtjes konfirmoi se kishte nisur “një sulm masiv me armë precize me rreze të gjatë”, si hakmarrje ndaj goditjeve ukrainase në territorin rus.
Ndërkohë, Rusia tha se ka marrë nën kontroll më shumë territore pranë qyteteve Pokrovsk dhe Kupiansk, si dhe ka pushtuar fshatin Volchye në lindje të Ukrainës.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy kërkoi nga SHBA, G7 dhe BE që të vendosin sanksione më të ashpra ndaj sektorit energjetik rus, ndërsa Sybiha i bëri thirrje Indisë dhe Kinës të ushtrojnë presion mbi Moskën për të ndalur “sulmet e pamatura që rrezikojnë një incident katastrofik”. /mesazhi