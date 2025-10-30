Të paktën 109 palestinezë, përfshirë dhjetëra fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite ndaj Gazës gjatë 24 orëve të fundit, në një shkelje të madhe të marrëveshjes së armëpushimit të udhëhequr nga SHBA-të.
SHBA-të dhe ndërmjetës të tjerë thonë se armëpushimi mbetet në fuqi pavarësisht shkeljeve të rënda, me kryeministrin e Katarit që thotë se të gjitha palët mbeten të përkushtuara ndaj marrëveshjes.
Palestinezët në Gaza kanë mbajtur funerale për të dashurit e vrarë në valën e bombardimeve izraelite, ndërsa stafi i spitalit trajton dhjetëra pacientë që vuajnë nga plagët dhe gjakderdhja e brendshme.
Izraeli ka ndaluar Kryqin e Kuq të vizitojë të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite, njoftoi Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, duke nxitur dënimin nga grupi i avokimit të Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë.
Sulmet e intensifikuara të ushtrisë izraelite dhe kolonëve kundër palestinezëve vazhdojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar, me disa bastisje të dhunshme, arrestime dhe incidente të tjera të raportuara. /mesazhi
Ja ngjarjet kryesore të së mërkurës në Lindjen e Mesme
