Të paktën 67 persona u vranë sot në sulmet izraelite ndaj Gazës, shumica në Qytetin e Gazës.
Hamasi tha se mbetet i përkushtuar ndaj propozimit të ndërmjetësve për një armëpushim të shpallur më 18 gusht, për të cilin kishte rënë dakord së bashku me fraksione të tjera palestineze.
Një grup kolonësh të armatosur izraelitë sulmuan një familje palestineze në zonën Bir Arka, në perëndim të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas raporteve lokale.
Ushtria izraelite ka pranuar se goditi Kullën Soussi në Qytetin e Gazës, duke zhvendosur dhjetëra palestinezë të tjerë, ndërsa vazhdon fushatën e saj për të pushtuar qytetin dhe për të dëbuar me forcë të gjithë banorët në jug.
Ministri i Financave i ekstremit të djathtë të Izraelit, Bezalel Smotrich, tha se ministrat e qeverisë nga partia Likud e Netanyahut mbështesin marrjen e Bregut Perëndimor të pushtuar dhe i kërkoi kryeministrit të ecë përpara me planin.
Policia në Mbretërinë e Bashkuar arrestoi më shumë se 400 mbështetës të Palestine Action – një grup që qeveria e ka ndaluar sipas ligjeve antiterrorizëm. /mesazhi
Ja një përmbledhje e lajmeve të fundit në Lindjen e Mesme
Të paktën 67 persona u vranë sot në sulmet izraelite ndaj Gazës, shumica në Qytetin e Gazës.