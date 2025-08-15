Ja një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme

Të paktën 32 persona u vranë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi i së enjtes, përfshirë 13 kërkues ndihmash, sipas spitaleve në enklavë.
Ministri i financave i ekstremit të djathtë të Izraelit, Bezalel Smotrich, njoftoi qëllimin e tij për të miratuar ndërtimin e më shumë se 3,000 shtëpive në vendbanimin e zonës E1 të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Disa vende dhe organe, përfshirë OKB-në, i kanë bërë thirrje Izraelit të tërhiqet nga planet e tij, të cilat do t’i lejonin atij të rrethonte plotësisht Jerusalemin, duke ndarë në dysh tokën që do të përdorej për një shtet të ardhshëm palestinez.
Më shumë se 100 grupe ndihmash e kanë akuzuar Izraelin për pengimin e ndihmës shpëtimtare që të hyjë në Gaza, duke rezultuar në sasi të mëdha ndihmash të bllokuara në depo në të gjithë Jordaninë dhe Egjiptin.
Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza kanë paralajmëruar se Izraeli po mbyt me uri “tërë llojet e njerëzve”, duke thënë se “shifrat e frikshme” të vdekjeve të lidhura me kequshqyerjen vazhdojnë të rriten.
Një sulm me dron izraelit shënjestroi një motoçikletë në qytetin jugor libanez Aitaroun, duke plagosur të paktën një person.
Izraeli shndërron pjesë të mëdha të Gazës në “toka të pajetë” ndërsa sulmet intensifikohen.