Ja një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme

Sulmet e Izraelit kanë vazhduar në të gjithë Gazën, përfshirë një sulm në lagjen Sabra të Qytetit të Gazës, i cili vrau gjashtë persona, katër prej të cilëve ishin fëmijë.
Tetëdhjetë e tre përqind e të vrarëve në luftën e Izraelit në Gaza kanë qenë civilë, kanë zbuluar The Guardian dhe mediat izraelite +972 dhe Local Call, duke cituar shifra të klasifikuara të inteligjencës ushtarake izraelite.
Spitali Hamad njoftoi se mori trupat e tre personave të vrarë nga forcat izraelite, së bashku me 91 të tjerë që u plagosën ndërsa kërkonin ndihmë.
Ministria e Brendshme Palestineze e ka denoncuar përpjekjen e Izraelit për të pushtuar Qytetin e Gazës si një “dënim me vdekje” për më shumë se një milion njerëz që jetojnë atje.
Kryeministri izraelit Netanyahu thotë se i ka udhëzuar negociatorët që të fillojnë menjëherë bisedimet për lirimin e të gjithë robërve në Gaza dhe përfundimin e luftës, por vetëm nëse kushtet janë të pranueshme për Izraelin. Nuk ka asnjë tregues të menjëhershëm se negociatorët izraelitë po udhëtojnë për bisedime.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka regjistruar dy vdekje “për shkak të urisë dhe kequshqyerjes në 24 orët e fundit”, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë në enklavë gjatë luftës së Izraelit në Gaza në 271, përfshirë 112 fëmijë.
Izraeli ka filluar intensifikimin e sulmeve ndaj Qytetit të Gazës, të cilin po planifikon ta pushtojë, duke zhvendosur me forcë gati një milion njerëz dhe duke kryer “shkatërrime sistematike” të shtëpive palestineze.
Hamasi akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për shpërfillje të përpjekjeve të ndërmjetësve ndërkombëtarë për të arritur një armëpushim dhe për vazhdimin e pushtimit ushtarak të Qytetit të Gazës.
Udhëheqësit botërorë kanë dënuar miratimin e Izraelit për të ashtuquajturin projekt zgjerimi të vendbanimeve E1, duke prerë një nga lidhjet e fundit midis Ramallahut dhe Betlehemit, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 62,192 njerëz dhe ka plagosur 157,114, ndërsa 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023, me më shumë se 200 të marrë robër.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
