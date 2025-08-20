Sulmet izraelite kanë vrarë 51 persona, përfshirë shtatë kërkues ndihmash, gjatë ditës së fundit.
Të paktën 18,885 fëmijë janë midis më shumë se 62,000 palestinezëve të vrarë nga Izraeli që nga fillimi i luftës në tetor 2023.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka paralajmëruar për mungesa të mëdha në materialet laboratorike dhe furnizimet e bankave të gjakut për shkak të një bllokade të vazhdueshme.
Hamasi thotë se miratoi një propozim për një marrëveshje armëpushimi në Gaza, për të cilën Izraeli ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare.
Mediat izraelite po raportojnë se qeveria po këmbëngul në lirimin e të gjithë 50 robërve të mbetur si pjesë e çdo marrëveshjeje armëpushimi.
Disa kolonë izraelitë kanë sulmuar një baba dhe djalin e tij në lindje të Hebronit, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Media shtetërore e Iranit po raporton se të paktën një person u vra pasi municionet e mbetura nga lufta e Izraelit në fillim të këtij viti shpërthyen pranë Beyranshahr.
Kryeministri i Libanit ka konfirmuar planin e qeverisë për të kufizuar të gjitha posedimet e armëve për ushtrinë deri në fund të vitit, një veprim që Hezbollahu e ka hedhur poshtë me vendosmëri si të lidhur me presionin izraelit dhe amerikan.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së martës në Lindjen e Mesme
