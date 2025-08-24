Ushtria izraelite vrau dhjetëra palestinezë të tjerë në Gaza, përfshirë fëmijë dhe kërkues ndihmash, ndërsa forcat e saj tokësore përparuan me një plan për të pushtuar Qytetin e Gazës dhe për të dëbuar punonjësit e saj mjekësorë.
Mijëra izraelitë të tjerë u mblodhën në Tel Aviv për të bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës, me disa qytete evropiane që gjithashtu panë protesta pasi uria e imponuar nga Izraeli u konfirmua zyrtarisht në enklavë.
Forcat izraelite arrestuan një kryetar të këshillit lokal të fshatit në Ramallah mes një sërë inkursionesh të reja në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe sulmeve nga kolonët e dhunshëm.
Hamasi tha se thirrja e ministrit izraelit të mbrojtjes për shkatërrimin e Qytetit të Gazës është “një rrëfim i kryerjes së një krimi që përbën spastrim etnik” dhe përgëzoi Ministrin e Jashtëm holandez Casper Veldkamp për dorëheqjen pasi dështoi të shtonte më shumë sanksione kundër Izraelit.
Zonja e parë turke Emine Erdogan i kërkoi homologes së saj amerikane, Melania Trump, të fliste për fëmijët në Gaza që po vuajnë si rezultat i sulmeve dhe politikave të Izraelit.
Irani publikoi pamje të forcave të tij të sigurisë duke u përfshirë në përleshje me armë, ku u vranë gjashtë “terroristë” që i përkisnin një grupi që dyshohet se ishte i lidhur me Izraelin në Sistan-Baluçistanin juglindor.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë natës
