Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme të premten

Zyrtarë të lartë të OKB-së, një numër shtetesh dhe organizatash ndërkombëtare dënuan Izraelin pasi një monitor i OKB-së i pranuar globalisht shpalli zyrtarisht zi buke në Gaza si rezultat i politikës së Izraelit për urinë, diçka që mund të përbëjë krime lufte.
Ushtria izraelite vrau dhjetëra palestinezë të tjerë në të gjithë Gazën, ndërsa vazhdon të shtyjë civilët, mjekët dhe gazetarët jashtë Qytetit të Gazës në veri, duke hedhur në erë lagjet e saj.
Huthitët e Jemenit thanë se lëshuan një raketë balistike dhe dy dronë drejt Tel Avivit dhe Ashkelonit, duke ndërprerë operacionet në aeroportin Ben Gurion, me Izraelin që tha se një dron u kap dhe fragmente raketash ranë mbi Tel Aviv pasi predha u shpërbë.
Ushtarët izraelitë filluan bastisje në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Jeninin dhe fshatin al-Mughayyir në verilindje të Ramallahut, ndërsa kolonët nisën më shumë sulme të armatosura ndaj palestinezëve.
Protestuesit bllokuan rrugët në Tel Aviv dhe demonstruan në Jerusalem për të kërkuar një marrëveshje për të kthyer të gjithë robërit e mbajtur në Gaza nga Kryeministri Benjamin Netanyahu. Ministri i Jashtëm holandez në detyrë, Caspar Veldkamp, dha dorëheqjen pasi u kundërshtua nga ministrat dhe ligjvënësit në përpjekjen për të nxitur më shumë sanksione kundër Izraelit.
Të paktën 37 persona janë vrarë në sulmet izraelite në qytetin e Gazës vetëm të premten, ku po ndodhin bombardimet më intensive, i kanë thënë burime mjekësore Al Jazeerës.
Dy palestinezë kanë vdekur nga uria në Gaza në 24 orët e fundit, ku gjithashtu u vranë 71 persona në sulmet izraelite në të gjithë enklavën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së territorit.
Ministria e Jashtme e Izraelit i ka hedhur poshtë gjetjet, duke thënë se nuk ka uri në Gaza dhe gjetjet bazohen në “gënjeshtrat e Hamasit”.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 62,263 persona dhe ka plagosur 157,365, ndërsa 1,139 persona u vranë në Izrael gjatë sulmeve më 7 tetor 2023, dhe më shumë se 200 u morën robër.