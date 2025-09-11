Sulmet izraelite në të gjithë Gazën kanë vrarë të paktën 53 palestinezë që nga fillimi i ditës, me 39 të vrarë në Qytetin e Gazës ku forcat izraelite po kërkojnë të dëbojnë popullsinë prej rreth një milion banorësh.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka dënuar sulmet e kësaj jave në kryeqytetin e Katarit, Doha, por nuk e përmendi Izraelin në një deklaratë të dakorduar nga të gjithë 15 anëtarët, përfshirë SHBA-në.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka nënshkruar planin e diskutueshëm të ashtuquajtur E1 për të zgjeruar vendbanimet e ndërtuara në tokë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe përreth Jerusalemit Lindor, duke thënë se “nuk do të ketë shtet palestinez”.
Forcat izraelite kanë arrestuar më shumë se 100 palestinezë në bastisjet në qytetin e pushtuar të Tulkarem në Bregun Perëndimor dhe kanë vendosur një shtetrrethim në qytet pasi dy ushtarë izraelitë u plagosën kur automjeti i tyre u “godit nga një pajisje shpërthyese”.
Huthitët e Jemenit thonë se kanë kryer dy operacione që synonin pozicionet ushtarake izraelite në rajonin e Negevit, duke përfshirë një sulm në Aeroportin Ramon pranë qytetit Eilat në Detin e Kuq.
Zëdhënësi i Hamasit, Fawzi Barhoum, ka lëshuar një deklaratë televizive duke thënë se përpjekja izraelite për të vrarë ekipin negociator të Hamasit në Doha ndodhi ndërsa delegacioni po diskutonte një propozim për armëpushim.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme
