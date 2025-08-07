Sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës vranë 44 palestinezë, përfshirë 18 kërkues ndihmash, thanë burime mjekësore për Al Jazeera.
OKB tha se “jeta e më shumë se 100 foshnjave të parakohshme është në rrezik të menjëhershëm për shkak të mungesës së karburantit”.
Hamasi bëri thirrje për protesta globale në ditët në vijim, duke kërkuar hapjen e të gjitha kalimeve për të lejuar ndihmën në Gaza.
Izraeli nisi disa sulme ajrore në të gjithë Libanin jugor, duke vrarë një fëmijë dhe duke plagosur tre persona të tjerë.
Hezbollahu hodhi poshtë vendimin e qeverisë libaneze për të çarmatosur grupin, duke thënë se do ta trajtojë këtë sulm “sikur të mos ekzistonte”.
Sllovenia u bë vendi i parë evropian që njoftoi një ndalim të të gjitha importeve nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. /mesazhi
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të së mërkurës në Lindjen e Mesme
