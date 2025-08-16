Avionët luftarakë izraelitë bombarduan ndërtesat në Khan Younis të Gazës jugore në disa nga sulmet e tyre të fundit në enklavë, ku një fëmijë dhe të paktën 10 të tjerë vdiqën nga uria gjatë ditës së kaluar.
Ushtarët izraelitë qëlluan për vdekje një djalë 18-vjeçar palestinez gjatë një bastisjeje në fshatin al-Mughayyir në Ramallah të Bregut Perëndimor të pushtuar, ku kolonët kishin sulmuar orë më parë.
Policia e Las Vegasit konfirmoi se një zyrtar i lartë izraelit i kibernetikës që punon drejtpërdrejt nën Benjamin Netanyahun po përballet me akuza për krime të rënda për përpjekjen për të joshur një fëmijë për një akt seksual.
Dhjetëra mijëra izraelitë kanë demonstruar përsëri në Tel Aviv për lirimin e të gjithë robërve nga Gaza dhe po planifikojnë një grevë të përgjithshme për të dielën për të ushtruar presion mbi qeverinë.
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen e quajti kryeministrin izraelit “tani vetë një problem” dhe tha se ajo do të përpiqet të ushtrojë presion mbi Izraelin për luftën në Gaza.
Ja një vështrim i shpejtë mbi zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
