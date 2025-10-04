Ja një vështrim mbi zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Netanyahu ka thënë se negociatorët izraelitë do të përpiqen të finalizojnë detajet e lirimit të robërve të Gazës, ndërsa bisedimet mbi planin e Trump për Gazën do të fillojnë në Egjipt të hënën.
Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, ka kërcënuar të largohet nga qeveria e Netanyahut nëse Hamasi nuk shkatërrohet pasi të lirohen robërit.
Demonstratat në mbështetje të palestinezëve në Gaza vazhdojnë në të gjithë botën, me të paktën 355 persona të ndaluar në një tubim në Londër.
Forcat izraelite kanë sulmuar disa qytete dhe fshatra në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur disa palestinezë.
Sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës kanë vrarë të paktën 70 palestinezë në 24 orët e fundit, sipas Zyrës së Medias Qeveritare të enklavës, edhe pse Presidenti i SHBA-së Donald Trump thotë se Izraeli ka “ndaluar përkohësisht bombardimet” në mënyrë që t’i japë planit të tij “një shans”.
Kjo vjen pasi Hamasi paraqiti përgjigjen e tij ndaj planit të Trump për Gazën, me grupin që pranoi t’ia dorëzonte administrimin e territorit teknokratëve palestinezë dhe të lironte të gjithë robërit izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë.
Përgjigja e grupit nuk e trajtoi çështjen thelbësore të çarmatimit të tyre, por tha se ishte i gatshëm të “hynte menjëherë” në negociata përmes ndërmjetësve.
Lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë të paktën 67,074 njerëz dhe ka plagosur 169,430 që nga tetori 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja. /mesazhi