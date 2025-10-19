Hamasi ka kthyer trupat e dy robërve të tjerë izraelitë në Izrael, ndërsa protestuesit u mblodhën në Tel Aviv për të kërkuar që qeveria të sigurojë kthimin e të gjitha mbetjeve nga Gaza.
Zyra e Benjamin Netanyahut thotë se kalimi kufitar Rafah midis Gazës dhe Egjiptit do të mbetet i mbyllur “deri në njoftim të mëtejshëm”, ndërsa kryeministri izraelit akuzon Hamasin se nuk ka bërë mjaftueshëm për të rimarrë trupat e robërve.
Hamasi thotë se Netanyahu po përdor “pretekste të dobëta për të prishur” marrëveshjen e armëpushimit.
Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës thotë se ushtria izraelite ka kryer 47 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit që kur ajo hyri në fuqi në fillim të tetorit, duke vrarë 38 palestinezë dhe duke plagosur 143 të tjerë.
Një sulm izraelit që vrau 11 anëtarë të një familjeje të vetme në lindje të qytetit të Gazës, përfshirë shtatë fëmijë, ka marrë dënim të gjerë, me një zyrtar palestinez që e quajti atë “pjesë të politikës së vazhdueshme të Izraelit për vrasje dhe shkatërrim”. /mesazhi
Ja një vështrim mbi zhvillimet kryesore të së shtunës
