Të paktën 58 palestinezë janë vrarë në sulmet e pamëshirshme izraelite ndaj Gazës që nga agimi, thanë burime spitalore për Al Jazeera.
Dhjetëra anëtarë dolën nga salla ndërsa kryeministri gjithnjë e më i izoluar i Izraelit, Benjamin Netanyahu, iu drejtua Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Në fjalimin e tij, Netanyahu renditi sulmet dhe vrasjet rajonale të Izraelit të kryera gjatë dy viteve të fundit, u zotua të vazhdojë të “luftojë Hamasin” në Gaza dhe hodhi poshtë një hetim të OKB-së që tha se Izraeli po kryen gjenocid.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka përsëritur tonin e tij optimist të kohëve të fundit për sigurimin e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të siguruar lirimin e robërve izraelitë të mbajtur në enklavë.
Duke folur për Al Jazeera, shefi humanitar i OKB-së, Tom Fletcher, tha se OKB-ja ende po përballet me pengesa dhe pengesa në dhënien e ndihmës nga autoritetet izraelite, duke paralajmëruar se uria në Gaza është shumë realitet. /mesazhi
Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
