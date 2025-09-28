Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mesditë

Hamasi ka thënë se negociatat për një armëpushim në Gaza janë pezulluar që nga sulmi i Izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në kryeqytetin e Katarit, Doha, në fillim të shtatorit, duke shtuar se nuk ka marrë asnjë propozim të ri nga ndërmjetësit.
Kolonët izraelitë kanë sulmuar një komunitet beduinësh palestinez në fshatin Mukhmas në guvernatoratin e Jerusalemit, sipas agjencisë së lajmeve Wafa, duke mbyllur të vetmen rrugë që të çon atje dhe duke prerë kabllot e energjisë elektrike.
Ministrja e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe, Lana Nusseibeh, i ka thënë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së se kërcënimet izraelite për të aneksuar Bregun Perëndimor janë “të papranueshme”.
Muhammad Abu Salmiya, drejtori i Spitalit al-Shifa në Qytetin e Gazës, kompleksi më i madh mjekësor në Rripin e Gazës, i ka thënë AP-së se ekipet mjekësore janë të shqetësuara për tanket izraelite që i afrohen afërsisë së spitalit dhe nuk lejojnë qasje në të.
Sekretarja e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar, Yvette Cooper, i ka thënë The Guardian se “konsensusi, një konsensus i vërtetë dhe i madh” po ndërtohet rreth një marrëveshjeje paqeje për t’i dhënë fund luftës në Gaza. /mesazhi