Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë natë

Ushtria izraelite vrau gati 100 palestinezë në të gjithë Gazën që nga agimi i së martës, ndërsa vizita e Benjamin Netanyahut në Uashington, DC vazhdon me bisedimet për një armëpushim 60-ditor.



Kryeministri izraelit këmbënguli se “Gaza nuk do të jetë më një kërcënim”, ndërsa Izraeli përparon planet për të përqendruar palestinezët në një “qytet humanitar” pranë Rafah.



Ushtria izraelite tha se shënjestroi disa automjete në Libanin verior dhe jugor, dhe një sulm dyshohet se vrau një komandant “kyç” të Hamasit në Tripoli.



Katër persona u vranë pasi Huthit në Jemen goditën një anije në Detin e Kuq në kundërshtim me luftën në Gaza.



Klinika mjekësore Zeitoun në Qytetin e Gazës pushoi së funksionuari për shkak të sulmeve izraelite, dhe drejtori i Spitalit Al-Shifa i tha Al Jazeera se furnizimet me karburant do të mbaronin deri në mëngjes ndërsa Izraeli bllokon ndihmën.



Hamasi tha se prita nga Brigadat Qassam mbrëmë që vrau pesë ushtarë izraelitë dhe plagosi disa të tjerë përfshinte tre ngarkesa me eksplozivë dhe një shkëmbim zjarri.



Kolonët e armatosur dhe të maskuar dhe ushtarët izraelitë nisën më shumë sulme kundër tokës dhe qyteteve palestineze në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.