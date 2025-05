Ja zhvillimet e fundit në Palestinë sonte

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se zgjerimi i luftës së Izraelit në Gaza do të jetë “intensiv” dhe mund të përfshijë një prani ushtarake të pacaktuar në enklavë dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë së saj prej 2.3 milionë banorësh.



Udhëheqësit evropianë dhe kreu i Kombeve të Bashkuara kanë shprehur alarm për planin e Izraelit.



Forca ajrore e Izraelit ka goditur Hodeidën e Jemenit, duke thënë se ka synuar portin kryesor të qytetit dhe një fabrikë betoni.



Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës paralajmëron se spitalet mund të mbeten pa karburant brenda dy ditësh, duke thënë se qasja në dyqanet e karburantit në disa zona po bllokohet.



Një ish-komandant i forcave tokësore të Izraelit i ka bërë thirrje qeverisë të vendosë një datë skadimi për ofensivën e zgjeruar në Gaza, duke thënë “mjaft me zgjatjen e luftës”.

