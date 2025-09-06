Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thotë se Uashingtoni është në bisedime intensive me Hamasin dhe i kërkoi grupit palestinez të lirojë të gjithë robërit e mbajtur në Gaza.
Të paktën 51 palestinezë janë vrarë nga zjarri izraelit që nga agimi i së premtës, përfshirë 36 në Qytetin e Gazës dhe në Rripin verior të Gazës, thanë burime spitalore për Al Jazeera.
Sindikata e Gazetarëve Palestinezë thotë se gushti ishte një nga muajt më vdekjeprurës deri më tani për punonjësit e medias me 15 gazetarë të vrarë nga forcat izraelite, përfshirë tre gra.
Amnesty International paralajmëroi se sulmi në rritje i Izraelit ndaj Qytetit të Gazës do të ketë “pasoja katastrofike dhe të pakthyeshme” për palestinezët.
Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite ka dënuar deklaratat e përsëritura të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, në lidhje me zhvendosjen me forcë të palestinezëve nga toka e tyre, përfshirë edhe përmes pikës kufitare të Rafah që forcat izraelite e kanë mbyllur plotësisht.
Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prevot, thotë se besueshmëria e BE-së në politikën e jashtme po “shembet” për shkak të dështimit të bllokut për të vepruar mbi luftën e Izraelit në Gaza. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore në Lindjen e Mesme të premten
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thotë se Uashingtoni është në bisedime intensive me Hamasin dhe i kërkoi grupit palestinez të lirojë të gjithë robërit e mbajtur në Gaza.