Ja zhvillimet kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme

Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se lufta e Izraelit në enklavë ka vrarë të paktën 68,280 njerëz dhe ka plagosur 170,375 që nga tetori i vitit 2023.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe zëvendëspresidenti JD Vance dënuan me forcë një votim në Knessetin izraelit në favor të aneksimit të Bregut Perëndimor.
Ushtria izraelite pretendoi se kishte vrarë ata që ishin përgjegjës për rrëmbimin e Noa Argamani, Avinatan Or dhe Eitan Mor më 7 tetor 2023.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se po bëhej “përparim i mirë” në planin e udhëhequr nga SHBA-të për Gazën, por duhej bërë më shumë punë.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se qeveria e tij dhe administrata Trump gëzojnë “një rreth besimi dhe partneriteti”.
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se do të duheshin të paktën 7 miliardë dollarë për të rindërtuar objektet shëndetësore të Gazës.
Ministri i Financave i Izraelit, Bezalel Smotrich, kërkoi falje për deklaratën e tij se sauditët mund të “vazhdojnë të hipin mbi deve”, pasi refuzuan normalizimin në këmbim të krijimit të një shteti palestinez.
Dhjetëra kolonë izraelitë sulmuan palestinezët që mbledhnin ullinjë në Turmus Aya, në veri të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas agjencisë së lajmeve Wafa.