Dy burra palestinezë u vranë në sulme të ndara në Gazën qendrore, me ushtrinë izraelite që pretendon se ata kaluan demarkacionin e “vijës së verdhë” të armëpushimit, ndërsa dhuna vdekjeprurëse vazhdon.
Izraeli ka marrë trupin e një tjetër robi të vdekur nga Hamasi nëpërmjet Kryqit të Kuq dhe është dërguar te analistëve mjeko-ligjorë për të konfirmuar identitetin.
Gjashtë të rrëmbyer të vdekur besohet se janë ende në Gaza nëse identifikimi konfirmohet.
SHBA-të kanë ndarë një draft-rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së me vendet partnere për të çuar përpara planin e paqes të Presidentit Donald Trump në Gaza, duke ofruar më shumë detaje mbi një forcë ndërkombëtare sigurie.
Bandat izraelite kanë sulmuar banorët në zonën Masafer Yatta në jug të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur një burrë të moshuar dhe gruan e tij, ndërsa dhuna e kolonëve është rritur. /mesazhi
Ja zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
