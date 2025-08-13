Jaguar Land Rover do të shkurtojë qindra vende pune në Mbretërinë e Bashkuar

Kompania britanike Jaguar Land Rover (JLR) ka bërë të ditur planet për të shkurtuar rreth 500 vende pune, në përpjekje për të ulur kostot, ndërsa përballet me një rënie të ndjeshme të shitjeve.
Reduktimi do të prekë pozitat menaxheriale dhe përfaqëson rreth 1.5% të fuqisë punëtore të kompanisë.
JLR tha se shkurtimet do të realizohen përmes një programi vullnetar largimesh nga puna, shkruajnë mediat britanike.
Kompania është përballur kohët e fundit me vështirësi, të ndikuara nga lufta tregtare me SHBA-në.
Në prill, JLR pezulloi përkohësisht eksportet drejt SHBA-së — tregu i saj më i madh i jashtëm — pasi presidenti Donald Trump rriti tarifat doganore për makinat në 25%.
Edhe pse më vonë tarifa u ul në 10% si pjesë e një marrëveshjeje tregtare SHBA-MB, kjo normë aplikohet vetëm për makinat e prodhuara në Britani.
Marrëveshja gjithashtu vendos një kufi vjetor prej 100,000 automjetesh për eksport në SHBA; çdo makinë mbi këtë prag përballet me tarifa më të larta.
Dhe pasiguria lidhur me tarifat, së bashku me planin për të ndalur prodhimin e disa modeleve të vjetra Jaguar, solli një rënie prej 15% të shitjeve në tremujorin prill-qershor, me vetëm pak mbi 94,000 njësi të shitura