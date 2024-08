Jaguar Land Rover drejt elektrifikimit të linjës, ndalon prodhimin e gjashtë modeleve

Kanë kaluar më shumë se tre vjet që kur Jaguar Land Rover përshkroi strategjinë “Reimagine” për të elektrizuar linjën.

Pika më e diskutueshme e planit ishte që Jaguar të elektrizohej tërësisht deri në vitin 2025.

Kjo na sjell në një njoftim të ri. Marka ka njoftuar se do të ndërpresë prodhimin e modeleve XE, XF sedan, kamionçinë XF, F-Type, E-Pace dhe I-Pace.

Fillimisht, Jaguar kishte thënë se SUV-i elektrik do të vazhdojë së bashku me valën e re të EV-ve.

Megjithatë, kompania ndryshoi mendje dhe zbuloi vitin e kaluar se I-Pace gjithashtu do të largohej së bashku me veturat e tjera me gaz.

Duke larguar jo më pak se gjashtë modele, formacioni i Jaguar do të thjeshtohet shumë.

Me sa duket prodhuesi i automjeteve po fokusohet në vetura me fitim më të lartë, në një përpjekje për të ndjekur Bentleyn.

Të gjitha modelet e ardhshme do të mbështeten nga platforma e automjeteve elektrike me rrota të gjata. EV-të e reja pritet të kenë sistem të lëvizjes me të gjitha rrotat dhe aftësi të karikimit të shpejtë.